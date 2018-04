Raadioteatri noor ja roheline Tõnis Niinemets: see on väga lai maailm

"Kuna mina olen kuuldemängude osas väga noor ja roheline, ma ütlesin enne ka, et närvis ei ole õhtu osas, võib-olla ei oska midagi oodata ka, mis saama hakkab," rääkis Niinemets "Vikerhommikus".

Niinemets tõdes, et raadioteater on seestpoolt väga põnev. "Minul on ikkagi väga suur huvi, kuidas see asi toimub. Kui Andres just ütles meil ühes proovis ka, et tema pole kümme aastat niimoodi kuuldemängu teinud, et näitlejad ise live'is helindavad kõike, mis nad teevad. Tänapäeval käib asi teistmoodi ja helisid võetakse eraldi. Minu jaoks käibki kuuldemäng niimoodi, et ise live'is helindame, mina sattusin just sellise asja juurde," naeris Niinemets.

Näitleja lisas, et ei imesta, miks nimekad Eesti näitlejad kuuldemängust lummatud on. "See on ääretult põnev maailm. Mis heli mida teeb, kuidas seda heli otsitakse, see on väga lai maailm," kinnitas Niinemets.

Täna lavastuses kaasa tegev Tambet Tuisk lisas, et pole Niinemetsaga varem koos mängida saanud, kuni raadioteater nad kokku tõi. "Tavateatris ja filmis läheb elu niimoodi, et ei kohtugi, need on huvitavad teed, mida raadioteater pakub," tõdes Tuisk.

Lisaks Tuisule ja Niinemetsale mängivad raadioteatri tänases etenduses Jan Uuspõld, Tõnu Oja ja Eva Koldits. Niinemets lisas, et pole varem ühegi nimetatud näitlejaga koos lavale sattunud.

Lavastaja Andres Noormets lisas, et vanasti oli raadioteater pigem eetritöö ning seda proovitakse ka täna otsesalvestusel. "Mängitigi otse-eetris, kas teleteatrit, teletükke ja väga palju ka raadio kuuldemänge. Loomulikult ka lindistati," kirjeldas Tuisk oma kunagiste kolleegide tööd.

Noormetsa sõnul on tavapärane stuudiosalvestus otseülekandest oluliselt erinevam. "Salvestusel ma pean ütlema, et ma korrigeerin oluliselt vähem asju, sest seal saab teha nii palju duubleid, kui jaksab üles võtta. Pärast on need kõik võimelised omavahel ühilduma ja kombineeruma. Siin on meil üks ja ainus kord, sellepärast ongi need olukorrad teistsugused. Samas me natukene peame siin arvestama ka vaatajaga, sest meil on seal kuigi palju vaatajaid," kirjeldas Noormets, millist väljakutset otsesalvestus pakub.

"Felix Moori saunapäev" on avaliku salvestuse ja otseülekandega Vikerraadios 12. aprillil, algusega kell 17.05.

Raadioteatri peatoimetaja Tiina Vilu tutvustas sünnipäeva puhul stuudiokompleksi, kus juba aastaid raadioteatrit tehtud on.