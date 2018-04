Mariah Carey avaldas, et kannatab bipolaarse häire all

Popstaar Mariah Carey avaldas esmakordselt meediale, et teda on juba 17 aastat vaevanud bipolaarne meeleoluhäire.

Lauljatar rääkis väljaandele People, et tal diagnoositi haigus esmakordselt 2001. aastal pärast vaimset murdumist, mille tagajärjel ta haiglasse viidi, vahendas BBC.

Carey, kes on karjääri jooksul müünud 200 miljonit albumit, tunnistas, et alustas oma haiguse ravi alles hiljuti. Naise sõnul järgnes ravi paarile kõige raskemale aastale tema elus. "Kuni viimase ajani elasin ma eituses ja isolatsioonis ning tundsin pidevat hirmu, et keegi paljastab mind," avaldas naine.

Carey tunnistas, et häire kõrvalmõjuna painas teda tõsine unehäire, mille jooksul kirjutas ta stuudios oma albumit. "Ma olin pidevalt häiritud ja hirmu all, et vean kedagi alt," rääkis Carey oma võitlusest haigusega. Ta lisas, et depressioonihetkedel puudus tal igasugune energia. "Ma tundsin end nii üksikult ja kurvalt, isegi süüdi, et ma ei tee oma karjääri nimel piisavalt tööd," tõdes naine.

Carey lisas, et koorem oli talle liiga raske kanda. "Ma otsisin abi ja sain seda. Ma ümbritsesin end positiivsete inimestega ja teen seda, mida armastan - kirjutan laule ja muusikat," rääkis lauljatar.

Naise sõnul käib ta teraapias ja võtab bipolaarse häire vastu ravimeid. Bipolaarset häiret iseloomustavad meeleolu, energiataseme, mõtlemiskiiruse ja ka käitumise olulised muutused. Tegemist on psüühikahäirega, mille puhul vahelduvad kõrgenenud meeleolu, aktiivsuse ja energiaga perioodid ning meeleolu, aktiivsuse ja energia alanemine.

"Ma võtan ravimeid ning need tunduvad olevat päris head. Need ei muuda mind väsinuks või loiuks. Korralik tasakaal on see, mis on kõige olulisem," tõdes Carey.