Wateva uut singlit "I'm Talkin About" kiitis Hollandi kuulus DJ Don Diablo

Eesti suurima publikuarvuga teater on alati kättesaadav sinu taskus, millal iganes soovi on.

Wateva viimane singel ilmus aprilli alguses ja kannab pealkirja "I'm Talkin About" ning lugu on omanimelises podcastis kiitnud ka Hollandi DJ Don Diablo.

Wateva esimene singel kandis pealkirja "See U" ja ilmus üheksa kuud tagasi. Jaanuaris tuldi välja palaga "My Love 2U", mille lauljaks leiti Youtube'ist noor lauljatar Emili Jürgens. Lugu valmis koostöös Stig Rästaga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel