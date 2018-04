Elmo Nüganen armastab Rootsi mädakala: see on võrratu

Nüganen tutvustas Reikopile teatri kohvikut, kus teatripere tavaliselt einestab. "Meil on päris hea valik seal, näitlejad ja majainimesed käivad seal," avaldas ta.

Nüganen enda sõnul pirtsakas sööja ei ole ning armastab praekartulit. Üheks eriliseks lemmikdelikatessiks on aga Rootsi mädakala Surströmming. "See on super. Lihtsalt tuleb teada, millega seda süüa tuleb ja see on võrratu," üllatas Nüganen Reikopit.

Enne oma lõunat kohtus Nüganen veel Linnateatri haldusjuhi Rain Raabeliga, kes tahtis teatrijuhiga rääkida Põrgulava ehitusest ning sealsest juurdepääsust. Juba praegu valmistatakse ette ka Linnateatri sisehoovi, kus etendub suvel "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad".

Nüganen tõdes, et Linnateatri keerukate käikudega maja pakkus väljakutseid alguses ka talle. "Meil võttis kaks kuud aega, pärast seda enam eksimist ei olnud. Kahe kuu jooksul oli ikka, et kuhu ma lähen," naeris Nüganen.

Pärast ehitust saab Linnateater viis lava pluss suvelava. "Praeguse seisuga peaks ehitus algama aasta pärast sügisel ja siis paneme kaks aastat ehituseks otsa," rääkis Nüganen, millal Linnateatri külastajad uuenenud hoonesse saavad tulla.

Nüganeni isiklik kabinet asub tualetiust meenutava sissekäigu taga ning mugavas kabinetis on olemas ka magamisase. "Ta on pigem selleks, et kui on päevane aeg ja pikk päev, kui on õhtul etendus, tuleb vahel võtta puhkus, kasvõi tunnike, enne etendust," tõdes Nüganen.