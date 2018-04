Kümnes Tallinn Music Week meelitas kohale 34 170 muusikahuvilist

2.–8. aprillini juba kümnendat korda toimunud linnafestivali TMW erinevaid üritusi külastas kokku 34 170 inimest, sealhulgas 1330 festivali delegaati, kes osalesid TMW ettevõtluskonverentsil Creative Impact. Eelmisel aastal oli TMW-l oli 36 823 külastust.

Lisaks mitmekülgsele muusikaprogrammile ja konverentsile pakkus festival avastusi avalike vestluste ning filmi-, kunsti- ja toiduelamuste vallas.

6. ja 7. aprillil Kultuurikatla seitsmes ruumis toimunud konverentsil Creative Impact astus üles 146 eri valdkondade visonääri ja praktikut. Konverentsi keskseiks teemadeks oli loovus kui uue majanduse käivitaja, muusika tulevik, inimsõbralik linnaruum ja disainmõtlemine. Läbivateks märksõnadeks olid ka tulevikuoskused, sooline võrdõiguslikkus, kodanikuaktivism ja kestlik areng.

"Tunnen uhkust nähes, kuidas Tallinn Music Week on muutunud omalaadseks loovkeskuseks, mis ühendab värskeimad mõtted nii muusika, majanduse, meie linnade tuleviku kui ka keskkonna väljakutsete alal," sõnas president Kersti Kaljulaidkonverentsi avakõnes. "Me peame rakendama tehnoloogiat, et otsida lahendusi maailma probleemidele. Selleks, et Aafrikat teistele järele aidata, kui ka selleks, et majanduskasvu tagada ilma keskkonda kurnamata. Oma keskkonna arvelt rikkaks saamine jäägu 20. sajandisse," jätkas ta.

TMW 2018 kolmepäevase muusikaprogrammi kontserdid ja klubiõhtud toimusid ligi 20 laval üle linna Telliskivist Vene kultuurikeskuseni ning Rotermanni maa-alusest parklast Rootsi-Mihkli kiriku ja Kuku klubini. Üles astus 262 artisti kogu maailmast ja erinevaist žanritest – džässist metalini, folgist nüüdisklassikani ja popist seikluslike tulevikuhelideni. Muusikaprogrammi avas neljapäeval, 5. aprillil Vene kultuurikeskuses Eesti 100. aastapäevale ja TMW juubelile pühendatud kontserdiga Kristjan Järvi ja Sunbeam Productionsi projekt Absolute Club.

Värskeid tuuli tõid uue muusikalise talendi esitlejast festivalile muuhulgas Sveta baaris toimunud tulevase festivali Narva Station Narva eelsoojenduspidu ning juke’i ja footworki õhtu Booty Powder, kahepäevane kunstpopi ja tulevikumuusika spektaakel CryptoMarket KuKu klubis, Rotermanni maa-aluse parkla reiv, Briti plaadileibli Downwards techno maraton klubis HALL, Telia esitletud klubikontserdid, sealhulgas uue suvefestivali Sweet Spot esitlusõhtu, Telliskivi Rohelises Saalis ning Briti plaadimärgi 130701 ja projekti Japan Sound Portrait nüüdismuusika programm. Klassikalise muusika valikut esitlesid Eesti Kontsert ja Koorimuusika ühing. Lisaks õhtustele kontsertidele ja klubiõhtutele toimus üle 100 pealelõunase linnalava-kontserdi ootamatutes paikades Uuskasutuskeskusest Nordic Hotel Forum hotelli sviidini ja Viru Keskusest Temnikova & Kasela kunstigaleriini.

Lisaks leidsid TMW juubelifestivali raames aset Eesti kaasaegse kunsti arenduskeskuse kureeritud kunstiprogramm, filmilinastused Kino Sõpruses, lastele suunatud loovad töötoad, restoraniprogramm "TMW Maitsed" ja kevadine disainiturg.

Telia ja Telliskivi loomelinnaku esitletud TMW 2018 artistiauhinna võitjad selgitatakse tänavu välja nii publikuhääletuse kui festivali muusikaspetsialistidest delegaatide tagasiside põhjal. Kuni 18. aprilli südaööni saab TMW kodulehel või äpis valida oma lemmikartisti.

Kuni kolmapäevani, 18. aprillini kestab ka TMW videokonkurss #hoolin, mis tutvustab viise, kuidas nutikalt tegutsedes ja targalt tarbides vähem keskkonda saastada. Konkursil osalemiseks tuleb käepäraste vahenditega filmida kuni minutipikkune lühiklipp, milles osaleja tutvustab oma lubadusi, kogemusi ja näpunäiteid keskkonnahoiu, teadliku tarbimise ja taaskasutuse teemadel. Lisainfo ja võistlusvideo esitamine SIIN.