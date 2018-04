ETV2 ekraanil jooksev Prantsuse lastesari "Puuonni lood" võitis Emmy

Eesti suurima publikuarvuga teater on alati kättesaadav sinu taskus, millal iganes soovi on.

"Puuonni lood" on lugu neljast sõbrast, kes käivad koos puuonnis. Iga kord loeb keegi neist teistele ette mõne põneva jutu ja selle tegelased ärkavad ellu, illustratsioonid võtavad kuju. Lastele saab selgeks, et kujutlusvõimel pole piire ning raamatud viivad rändama just sinna, kuhu ise minna soovid.

