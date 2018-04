"Etioopia üks eripärasid on tohutult kirju rahvastik. Kokku elab seal ligi 80 erinevat rahvast, kellel igaühel on oma keel, pärimused ja kombed. Oma Etioopia reisil kohtusin mitmete Põhja- ja Kesk-Etioopia põldu harivate rahvastega ning Lõuna-Etioopia kirevate rahvakildudega, kellest paljud on pigem karjakasvatajad-nomaadid. Põnevatest kohtumistest ja seiklustest sealsete elanikega ongi plaanis rääkida," lubas rännumees Relve.



Avalikule salvestusele tulijad saavad ainulaadse võimaluse näha Hendrik Relve fotosid sealsetest inimestest, nende kommetest ja eluolust ning küsida rännumehelt küsimusi.



Hendrik Relve on armastatud loodusemees, kes on õppinud ajakirjanikuks. Alates 2001. aastast teeb ta Vikerraadio populaarset saatesarja "Kuula rändajat". Ta on arvukate raamatute, artiklite ja saadete autor, olnud ajakirja Eesti Mets peatoimetaja, pälvinud Valgetähe IV teenetemärgi ja Eesti looduskaitsemärgi ning muidugi rännanud kümnetes maades maailma kõikidel mandritel.



Vikerraadio saate "Kuula rändajat" avalik salvestus toimub 17. aprillil kell 18.00 ERR-i uudistemaja 1. stuudios. Sissepääs on tasuta.