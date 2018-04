USA koomik võeti valepommiähvarduse tegemise eest vahi alla

36-aastane koomik võeti väljaande The Hollywood Reporter andmeil esmaspäeval vahi alla New Yorgi LaGuardia lennujaamas. Teda süüdistatakse õiguskaitseasutustele Connecticuti sõitvas rongis oleva lõhkeseadeldise kohta tahtlikult valeandmete edastamises. Väidetav intsident toimus 18. märtsil, vahendab Consequence of Sound.

Väljaande Page Six saadud kaebuse järgi helistas Miller hädaabinumbrile 911 ja teatas dispetšerile, et ta on Amtraki rongis, mis sõidab Washingtonist New Yorgi Penni jaama suunas ning et naissoost reisija kotis on pomm.

Millerit intervjueerides märkas politseiametnik, et Milleri diktsioon on halb ja küsis, kas ta on tarbinud alkoholi. Miller ütles, et ta on joonud ühe klaasi punast veini. Ta eitas vaimseid probleeme, öeldes ohvitserile, et see on esimene kord, kui ta sellise kõne tegi. "Ma olen selle rongi peal olevate inimeste pärast mures. Keegi peab selle naise kotti kontrollima."

Amtraki reisisaatja ütles politseile, et Miller oli joobeseisundis juba Washingtonist rongile tulles ja tarbis rongis veel mitmeid jooke. Reisisaatja märkis, et Miller oli olnud sõneluses selle sama naisega, kelle kohta ta lõpuks kaebas.

Süüdistuses väidetakse, et Millerit ajendas sellisele käitumisele vaen mainitud naise suhtes ja ta helistas hädaabinumbrile, et edastada valeandmeid pommikahtlustuse kohta rongil ja jätkas valeandmete uurijatele edastamist ka ajal, kui avalikule ohule reageerimine oli käimas.

Miller astus teisipäeval USA piirkonnakohtu ette ja vabastati 100 000 dollari suuruse kautsjoni vastu. Kui ta mõistetakse süüdi, võib teda ees oodata maksimaalselt viie aasta pikkune vanglakaristus.

See ei ole esimene kord, kui Milleri käitumine on talle probleeme tekitanud. Möödunud kuul avaldas The Hollywood Reporter raporti, milles kirjeldati koomiku "plahvatusohtlikku" ja püsimatut käitumist HBO "Silicon Valley" võtetel, sealhulgas mitmeid intsidente, mil ta tuli tööle joobeseisundis. Lõppkokkuvõttes otsustati, et teda viienda hooaja võetele enam ei lubata. Lisaks sellele süüdistas Milleri endine, kolledžiaegne tüdruksõber teda eelmise aasta lõpus seksuaalrünnakus ja füüsilises kuritarvitamises. Miller eitas neid väiteid.