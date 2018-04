Ilmatsalu elanik pani 20 aastat kogutud lehmamustrilised asjad näitusele

Tartumaal Ilmatsalus elav Astrid Guttunen on 20 aastat kogunud igasuguseid musta-valgekirju lehma mustrilisi esemeid. Teisipäevast on need sajad asjad Ilmatsalu huviala- ja noortekeskusesse näitusele pandud.

Kõik sai alguse 20 aastat tagasi, kui Astrid Guttunenile kingiti musta-valgekirju lehma mustriga munakell. Ühest munakellast on tänaseks saanud mitmesaja või koguni üle tuhande esemega lehmakogu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ilmatsalu huviala- ja noortekeskuse töötaja Külli Pann aitas näitust kokku panna.

"Kõik asjad on tulnud nii, et ta on ise ostnud neid ja kuna sõbrad-sugulased juba teavad, et tal selline hobi on, siis kõik, kes kuskil näevad midagi, toovad ja kingivad Astridile. Ei ole neid üle loetud, omanik ise ei tea neid, aga siin on paljud üksikasjad, paljud on ka komplektidena - igasugu klaasid, kruusid ja taldrikud. Neid üle lugenud eraldi ta ei olegi," rääkis Pann.

Ilmselt võib nii mõnigi näitusel olev lehmakujuline ese kukalt panna kratsima, näiteks tolmuimeja või lendav lehm.

"Kõik, kes uksest sisse astuvad, seisatavad hetkeks, muutuvad sõnatuks ja vaatavad ringi. Täna käisid ühed poisid noortekeskuses meil vaatamas ja ütlesid, et see on nagu lehmaparadiis," ütles Pann.

Näitus on Ilmatsalu huviala- ja noortekeskuses avatud 10. maini.