Marko Reikop uuris, kui askeetlik peapiiskop Urmas Viilma lõuna ikkagi on

Tartumaal Ilmatsalus elav Astrid Guttunen on 20 aastat kogunud igasuguseid musta-valgekirju lehma mustrilisi esemeid. Teisipäevast on need sajad asjad Ilmatsalu huviala- ja noortekeskusesse näitusele pandud.

"Ringvaates" olid külas Eesti eurotiimi juht Mart Normet ja Eesti Laul 2018 võitja Elina Nechayeva, kes rääkisid täpsemalt, miks on Nechayeva kleidiprojektsiooni maksumuseks 65 000 eurot ning kas see summa võib esinemisele kriipsu peale tõmmata.

Ema Reet ja poeg Robert Linna jäljerada paistab üsna sarnane. Mõlemad on sattunud lavale, aga mõlemad on näinud pealt ka vanemate lahkuminekut.

"Ringvaatele" helistas härra Kloogalt, kelle hoovi, kasvuhoone kõrvale, kukkus tundmatu lendav objekt. Reporter Hannes Hermaküla käis uurimas, mis imetegu see oli. Selgus, et tegemist oli siiski keskkonnaagentuuride kasutatava raadiosondiga Soomest.

Ka palve loeb Viilma enne iga söögikorda. Seda, et keegi teda seepärast imelikult vaataks, ta ei pelga. "Ei, mul on ju tegelikult väga turvaline seda teha, sest reeglina olen ma kirikuõpetaja riietes ja sellele inimesele ikka antakse andeks, et ta palvetab."

