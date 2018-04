Mikk Targo: Code One'i "Vikerkaar" väärib tänapäeva toomist

"Saan ikka [sellest loost üle]. Asi on lihtsalt selles, et just nimelt see sama fakt, et 20 aastat. See panigi mind tegutsema, et midagi ette võtta. See 95. aasta saund oli nii spetsiifiline, et tegelikult laulud on seda väärt, et neid natukene tuua tänapäeva. Laulud on nagu lapsed. Võtsin 12 laulu ette. Rivistasin üles ja ütlesin, et kuulge, nüüd vahetame teil riided seljast ära ja saadame teid maailma," selgitas Targo "Ringvaatele".

Elina Hokkanen, kes "Vikerkaare" uusversioonil laulab, oli 20 aastat tagasi, kui Code One'i "Vikerkaar" välja tuli, 3-aastane.

"Kui Mikk mulle helistas ja seda projekti pakkus, siis ma teadsin ainult lugu "On küll hilja" ja seda, et seda laulab Koit. Aga muud ma väga ei teadnud," märkis Hokkanen. Nüüdseks on Hokkanen oma lemmikloo Code One'i repertuaarist välja valinud. "See on "Teisiti on kõik"."

Samas ei ole Targo jaoks "Vikerkaare" vana versiooni kuulamine sugugi mingisugune valus kogemus.

"Üldse mitte. Lugu ei ole üldse selles, et vanast ei taha midagi kuulda. Nii nagu ka kogumikalbumiga "Muinaslugu sinilinnust" – me võtsime vanad asjad ette ja tegime uued versioonid. See ei tähenda seda, et see vana kaoks kuskile ära. Ta kindlasti jääb ja jääb pikaks ajaks inimestele meelde. Just see vana versioon inimestele kindlasti väga meeldib ja nad on selle küljes kinni. Aga me astume edasi."

Targol on alati olnud hea sisetunne noorte lauljate leidmisel. "Elinaga oli see lugu, et mul väga vedas, et ma sain oma lemmiklaulja sellesse projekti ära rääkida. Minusugune kutsutakse noorte lauljate žüriidesse ja Saaremaal toimus Solistica noorte lauljate konkursil kõige selle muu seas oli üks täht, mis jäi mulle kuskile kuklasse," rääkis Targo.

"Hiljem siis kolm aastat tagasi ma kutsusin ta "Muinaslugu sinilinnust" projekti osalema ja nüüd ma siis tegelesin mitu aastat sellega, et otsida nendele lauludele, millel on – julgen väita – väga hea meloodia ja harmoonia, sellist akustilist, täiskasvanutele mõeldud võtit. Katsetasin erinevate koosseisudega ja see ei jäänud kuidagi mulle külge. See kestis umbes paar aastat see otsimine, kuni ma siis kogemata Stockholmi laevas komistasin ühe Kuuba bändi otsa," lisas Targo.

Loo eestikeelses versioonis esitab lugu Elina Hokkonen üksi ja hispaaniakeelses versioonis on meesterahvas, kes on n-ö Kuuba Ivo Linna. Seesama, keda Targo juhtus Rootsi laevas kuulma.