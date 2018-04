Üheksa aastat vaikuses olnud ansambel Data avaldas uue videosingli

Nädalavahetusel selgitati välja järjekordne miss Raplamaa, kelleks sai 20-aastane sisekujundaja Anni Velks. Velks tõdes, et oleks saanud võistlusel osaleda juba kolm aastat tagasi, kuid tundis alles nüüd, et selleks on õige aeg.

"Ringvaates" olid külas Eesti eurotiimi juht Mart Normet ja Eesti Laul 2018 võitja Elina Nechayeva, kes rääkisid täpsemalt, miks on Nechayeva kleidiprojektsiooni maksumuseks 65 000 eurot ning kas see summa võib esinemisele kriipsu peale tõmmata.

Ema Reet ja poeg Robert Linna jäljerada paistab üsna sarnane. Mõlemad on sattunud lavale, aga mõlemad on näinud pealt ka vanemate lahkuminekut.

Mõttemänguna on Data "Dr. Frankensteinis" kasutatud 11 sekundi pikkust muusikalõiku Edgar Winteri loo "Frankenstein" 1973. aasta originaalsalvestisest, mis on lühikese epigrammina Data loo keskele paigutatud.

Instrumentaalloo "Dr. Frankenstein" pealkiri viitab mitte kirjanik Mary Shelley väljamõeldud Frankensteini koletisele, keda kehastab kuulsas filmis Boris Karloff, vaid doktor Frankensteinile, kelle kätetööna too koletis ilmavalgust nägi. Selle müütilise doktori loo taga on oma alltekst, et ka kõige helgemad pead ei pruugi alati mõista, millised destruktiivsed jõud võivad nende vaimutöö viljana valla pääseda.

Dr. Frankensteini muusika on valminud isa ja poja Igor Garšneki (klahvpillid) ning Kaur Garšneki (kitarrid) koostöös. Videoklipi tegijateks on Madis Lempu ja bändi teine kitarrist Tiit Aunaste.

