Häkkerid kustutasid "Despacito" Youtube'ist

Youtube pole häkkimist veel kommenteerinud, kuid on teada, et Luis Fonsi kontole laetud loo kustutas videokeskkonnast grupp internetikurjategijaid, vahendas NME.

Alles möödunud nädalal ilmus meediasse teade, et muusikavideo "Despacito" lõi Youtube'is kõigi aegade rekordi, kogudes üle viie miljardi kliki. Praegu näitab video aga tõrget ning seda illustreerib foto maskides meestest, kes sihivad oma relvadega kaamera poole. Häkkerid, kes kasutavad nimesid Prosox ja Kuroi, on video alla kirjutanud "Vabastage Palestiina".

Samad kurjategijad on rünnanud videoid, mis puudutavad Vevo kanalit ja artiste nagu Selena Gomez, Shakira, Taylor Swift ja Drake.

"Despacito" laeti Youtube'i 2017. aasta jaanuaris ja on sellest ajast püstitanud lugematul hulgal rekordeid. "Despacito" kogus videokeskkonnas vaid 97 päevaga miljard vaatamist, olles sellega teine kõige kiiremini populaarsust kasvatanud lugu Youtube'is, mida on ületanud vaid Adele'i "Hello".

Möödunud aasta suvel sai "Despacito" enim striimitud loo tiitli, olles selleks ajaks kogunud pea viis miljardit kuulamist.

This is the first time I get to see a @YouTube account compromised ( @LuisFonsi's) and a title changed on his 5-billion-views' hit, "#Despacito". pic.twitter.com/4UHUf02Ty2