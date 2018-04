86-aastane koomik Tõrva Tilde võlus publikut ühskonnakriitilise naljalooga

"Igal inimesele on midagi kaasa antud. Ju mulle on elutee nii kaasa antud, et ma jõuan veel liikuda, ise ma kirjutan endale tekstid ja jõuan neid meeles pidada. See ei ole ju mingi kunst, kui sa vara hakkad tegelema sellise asjaga, on see mõistetav," rääkis Asta "Vikerhommikus", miks ta juba aastaid koomikuna laval esineb.

Kuueaastaselt kooliteed alustanud Asta mäletab hästi oma esimest jutustust kooli jõulupeol. "Mina hakkasin hästi vara lugema, olin nelja-aastane. Vend läks kooli, oli kaks ja pool aastat varem, nii et ma ka tema kõrvalt õppisin," meenutas Mäorg.

Mulgina sündinud Asta esinejanimi on Tõrva Tilde, sest naine tunneb, et tema püha kohus on eesti keelt ja meelt edasi viia. "Mulgid on väga töökad, tublid ja korralikud inimesed. Need, kes halvasti ütlevad, need ei tunne mulke," usub Asta.

Tõrva Tildena on Asta esinenud 40 aastat ning hullutas publikut ka nädalavahetusel toimunud Maamees Muigab huumoriüritusel. Asta ise usub, et edu tõi talle laulujupp, mille ta kirjutas Eesti elust, narkopoliitikast, kooseluseadusest ja teistest aktuaalsetest teemadest. "See ei võtnud aega, ühel päeval ja teisel päeval oli ta valmis," kirjeldas naine.

Naine kandis naljapala ette ka "Vikerhommiku" eetris:

"Elu meil on Eestis hea, nuta siin või naeru pea.

Oleme ju Euroliit, kuid noored ära läevad siit.

Kas Soome, Rootsi, Inglismaa või Kanada, Austraalia,

kus saavad tööd ja leiba nad ning paremini elada kui seda pakub kodumaa.

Hinnad meil siin tõusuhoos. Kallineb nii leib kui sool.

Olme, see on lausa laes, närvid krussis igas poes.

Eesti rahvas lihausku, muna või ja piimausku.

Aastasadu liha söödud, liha söödud, piima joodud.

Ei see liha meid ei tapa ega vähitõppe nakka.

Et ei tehtaks suuri vigu, ärge tapke Eesti sigu.

Hoidkem au sees Eesti piim ja arstirohuks Eesti viin.

Kanep, kanep Eestimaine. Kadunud on sinu maine.

Vanal ajal koduaias kasvas kanep uhke, võimas.

Keegi ei teind temast pläru, ju siis rahval oli aru.

Nüüd me riigis põlu all, narkots on saanud nimeks tal.

Teed tast pläru, tõmbad mahvi, saad tast uimastava kaifi.

Nüüd sind põlgab Eestimaa, terve maailm, Brüssel ka.

Ajad arenevad üha, miski pole enam püha, püha pole abielu.

Seks on popp, see ongi elu.

Nüüd Mari elab Mallega ja Jüri kokku Kallega.

Lastekodust võetud laps ei aru saa, kumb emps, kumb paps.

Elu meil siin tõesti hea, nuta siin või naeru pea.

Ka elu huvitav meil siin, narkots ja porno, salaviin, kuid ellu jääme niikuinii."

Kaks abikaasat ja kaks poega matnud naine püüab elus positiivseks jääda. "Ei ole kerge olnud, aga virisemine ei anna ju mitte midagi, et tõmbad ennast krampi ja jääd seisma. Ma olin muidugi madalam kui maarohi, sest ma olen ka inimene, aga ma pigistasin käed rusikasse, ütlesin, et ma pean, ma pidin ja läksin edasi," rääkis Asta, kuidas ta on säilitanud endas elurõõmu.