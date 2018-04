Tallinna teletornis tähistatakse loengu ja kontserdiga kosmonautikapäeva

Kuus aastat tagasi taaselustas ufoloog Igor Volke kosmonautikapäeva tähistamise traditsiooni. "Inimkond meie planeedil on oma arengus jõudnud etappi, kus tuleb korrastada nii oma suhted kui ka keskkond, milles elame. Samal ajal tuleb võtta uus kurss, jõuda uuele tasemele, liikuda edasi tähtedele. See on meie ellujäämise plaan B. Me ei taha ju, et meid tabaks sama saatus nagu dinosaurustel, kellel see plaan B puudus," põhjendas Volke.

Mart Vihmand teeb ettekande teemal "Uudsed tehnoloogiad ning võimalused lennunduses ja kosmonautikas". Igor Volke ise räägib võimalikest kosmoseuuringutest.

12. aprillil toimuvat õhtut modereerib Kristel Kivari. Erikülaline on Ingrid Peek.