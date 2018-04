Allan Kasuk kirjutas oodi meestele

Nädalavahetusel selgitati välja järjekordne miss Raplamaa, kelleks sai 20-aastane sisekujundaja Anni Velks. Velks tõdes, et oleks saanud võistlusel osaleda juba kolm aastat tagasi, kuid tundis alles nüüd, et selleks on õige aeg.

"Ringvaates" olid külas Eesti eurotiimi juht Mart Normet ja Eesti Laul 2018 võitja Elina Nechayeva, kes rääkisid täpsemalt, miks on Nechayeva kleidiprojektsiooni maksumuseks 65 000 eurot ning kas see summa võib esinemisele kriipsu peale tõmmata.

Allan Kasuk on Eesti muusik, laulukirjutaja, laulja ja produtsent. Kolmel korral on Allani kirjutatud laulud pääsenud Eesti Laulu poolfinaali: aastal 2015 "Tiiu talu tütreke", aastal 2016 "Hispaania tüdruk" ning aastal 2018 "Tempel". Aastal 2015 valiti Allani kirjutatud lugu "Läheb lahti" Eesti spordilauluks

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel