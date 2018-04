Demoloo saatmiseks vajuta SIIA.

Noortebänd annab taaskord võimaluse särada uue ereda tähena Eesti muusikataevas. Frankie Animal, Sibyl Vane, Lepatriinu, EIK, Ziggy Wild ja The Boondocks on vaid vähesed nimed, kes on konkursilt tuule tiibadesse saanud. Kõige viimaseim uustulija on Noortebänd 2017 võitja Rainer Ild.

"Viimastel aastatel on Noortebänd toonud Eesti muusikasse tõelisi pärle nagu näiteks Lepatriinu, INGER, The Notes. Sealhulgas eelmise aasta võitja Rainer Ild, kel on praegu läinud väga hästi - esinemisgraafik täitub imekiirelt ning kooslust võib näha iga teise Eesti festivali programmis," tõdes Noortebändi peakorraldaja Märt Truman.

Ta lisas, et tihti ei omista suurt tähelepanu ainult konkursi üldvõitja, vaid silma jäävad ka teised finaalis osalenud. "Kas või eelmise aasta näitel said kutse mitmele festivalile Hommage või Inger," sõnas Truman.

Noortebänd 2018 poolfinaalid toimuvad 4.-6. oktoobrini ning suurejooneline finaal on 11. novembril. Poolfinalistid valitakse demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikelt konkurssidelt osalejate vahel. Praegu on selgunud üks poolfinalist Rapla Vesiroosivisioonilt, kelleks on kooslus nimega Muster.