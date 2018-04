Nädalavahetusel selgitati välja järjekordne miss Raplamaa, kelleks sai 20-aastane sisekujundaja Anni Velks. Velks tõdes, et oleks saanud võistlusel osaleda juba kolm aastat tagasi, kuid tundis alles nüüd, et selleks on õige aeg.

"Ringvaates" olid külas Eesti eurotiimi juht Mart Normet ja Eesti Laul 2018 võitja Elina Nechayeva, kes rääkisid täpsemalt, miks on Nechayeva kleidiprojektsiooni maksumuseks 65 000 eurot ning kas see summa võib esinemisele kriipsu peale tõmmata.

Klubi HALL alustas tegutsemist 2017. aasta sügisel, keskendudes peamiselt techno-kultuuri edendamisele Eestis. Nii ongi enamus toimunud üritusi olnud seotud just selle muusikastiiliga. "ERKI moeshow toimumine HALLis pakub publikule kindlasti põnevust ja uut väljundit klubile. On, mida oodata," lisas Mäesepp.

Tänavuse ERKI moeshow üks peakorraldaja Sandra Mäesepp toob välja mitu põhjust, miks just HALL toimumiskohaks valiti. "Esiteks sai määravaks uudsuse aspekt, klubi avati alles eelmisel aastal ning midagi taolist pole seal varem korraldatud," sõnas ta ja kinnitas, et teiseks ühtivad hoone industriaalsed ja pealtnäha kõledad ruumid ERKI selleaastase kontseptsiooni ja eesmärkidega. "Lisaks sobivad asukohaga ideaalselt nii show ise kui ka järelpeo esinejad."

