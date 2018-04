"Ringvaates" alustab uus rubriik "Reikop sööb", avaosas mindi külla Riho Terrasele

Kaitseväe juhataja Riho Terras kinnitas "Ringvaates", et üldiselt eelistab ta lõunal käia Kaitseväe peastaabi juures asuvas kohvikus Kohvituba. "Nad teavad, mida ma tellin, enamasti võtan suppi," sõnas ta ja tõi välja, et kuna kogu aeg peab käima õhtusöökidel, siis parem on lõunal vähem süüa.

"Viimasel ajal ma olen avastanud, et ükskõik mida ma omale kodus külmkappi ostan, see sinna jääbki, elan praegu kassiga kahekesi, kodus ei kulu kunagi midagi," mainis Terras ja nentis, et kui on üks toiduaine, mida ta eriti ei soovi, on see baklažaan.

"Mõnikord saab siin ka teenistuseasju ära ajada, kui juhtud tulema ja keegi on siin, kelle lõunasöögi ma saan sellega ära rikkuda, et tööasju rääkida," sõnas ta ja kinnitas, et saab ka ise toidu tegemisega väga hästi hakkama. "Prantsuse kalasupp on üks mu firmaroogadest."