"Ringvaade" uuris, kas laste vannimänguasjades kasvab tõesti hallitus

Välismaistes netiportaalides arutlevad šokeeritud vanemad selle üle, mismoodi laste vannimänguasjade sees vohab hallitus. "Ringvaade" lõikas koos mügoloogiga lõhki Eesti laste lelud ja uuris, mis elu seal käib ning kas see on ka ohtlik.

"Mänguasjad, kus on õõnsus, mida lapsevanem ei saa puhastada ja kontrollida, või siis mänguasjad, mille pind on reljeefne või poorne, sinna jääb kinni neid hallitusseeni," tõi mükoloog Jane Oja välja mänguasjad, mille puhul tasuks tähelepanelik olla. "Selliseid mänguasju tasub puhastada ja hoida kuivades tingimustes."

Oja sõnul peab selleks, et mänguasjas tekiks suures koguses hallitusseent, olema soodsad tingimused. "Ühest ja paarist eosest saavad hakata kasvama juba järgmised hallitusseened," kinnitas ta ja lisas, et üheks soodsaks tingimuseks ongi just niiskus.

"Ringvaate" testi tulemused ei olnud ilusad. Kilpkonna seest tuli välja neljast erinevast sordist seeni. "Juhuslik ühekordne kokkupuude lapsel hallitusseentega ei tee midagi, kui laps on terve, terviseprobleemi esinemine on pigem ikkagi siis, kui laps on nende hallitusseentega pidevalt kontaktis."