Õudusfilm "Kena vaikne kohake" paneb kinokülastajad popkorni hülgama

Film, mis räägib heli suhtes ülitundlikest koletistest, kes ründavad inimesi, on tekitanud sotsiaalmeedias humoorika arutelu, kus ühed kutsuvad kõiki kaaskinolisi vaikselt olema ning teised jagavad oma kogemusi, kuidas filmi ajal eriti vaikselt popkorni süüa, vahendas BBC.

Filmis, mille režissöör on John Krasinski, kõlavad pooleteise tunni jooksul vaid mõned laused. Filmi kurjad monstrumid on küll pimedad, kuid see-eest on neil terav kuulmine - kõik inimesed peavad hiilima ning hoiduma omavahel rääkimisest, et jääda märkamatuks. Filmi peaosades mängivad Emily Blunt ning teose lavastaja John Krasinski.

Inimesed on oma kinokülastusest jaganud hirmnaljakaid postitusi:

Trying to eat popcorn during A Quiet Place was exhausting pic.twitter.com/A5L537NBOa — dane cardiel (@danecardiel) April 8, 2018

Mood while watching The Quiet Place

95% Fear

5% Waiting for music or sound to come on so that I could eat popcorn — leslie huynh (@lilfreakinles) April 9, 2018

Me in the theater watching 'A Quiet Place' pic.twitter.com/uRDgrZ1oPL — NoahJ456 (@NoahJ456) April 9, 2018

when you’re seated for a quiet place and someone sits next to you with a big thing of popcorn pic.twitter.com/j3V9UmCD5J — ♀mia jolie-pitt ♀ (@MIACINO) April 7, 2018

Filmis lööb kaasa 14-aastane kurt näitleja Millicent Simmonds, kes on oma rolli eest pälvinud kriitikute heakskiidu. Filmi stsenarist Scott Beck rääkis, kuidas näitleja kõigile kaasosatäitjatele viipekeelt õpetas. "See oli imeline ja tõi filmi erakordse sügavuse," ütles ta.

Krasinski ise on öelnud New York Timesile, et tahtis teha filmi, mis oleks vastand kõikidele tänapäeva hittfilmidele, mis on täis võimsaid heliefekte. "Me elame ajastul, kus kõik saavad vaadata filme, nagu Marveli linateosed, kus on nii palju heliefekte ja plahvatusi. Ma armastan neid filme, kuid nendes häältes on midagi, mis ründavad vaatajat. Me mõtlesime, et mis siis, kui eemaldaks kogu heli, kas see muudaks filmi sama ebamugavaks ja pingeliseks," selgitas režissöör.