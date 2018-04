Youtube'i vaadatuim video "Despacito" ületas viie miljardi piiri

Möödunud suvel striimimisrekordi püstitanud Luis Fonsi ja Daddy Yankee koostöölaul "Despacito" on kõigest aasta pärast avaldamist Youtube'i enimmängitud video, vahendas Independent.

"Despacito" on püstitanud lugematul hulgal rekordeid, nende hulgas oli ta USA muusikatabelis kõige kauem esikohal püsinud lugu, olles tabeli tipus 16 nädalat järjest.

Youtube'is kogus "Despacito" vaid 97 päevaga miljard vaatamist, olles sellega teine kõige kiiremini populaarsust kasvatanud lugu Youtube'is, mida on ületanud vaid Adele'i "Hello".

"Despacito" oli koos Ladina-Ameerika palaga "Mi Gente" ka esimene mitte ingliskeelne pala, mis jõudis Billboardi kuumimate edetabeli esikümnesse.

"Despacto" järel on Youtube'is enim klikke kogunud Wiz Khalifa laul "See You Again", mida on 2015. aastast vaadatud kolm ja pool miljardit korda. Lugu oli filmi "Kiired ja vihased" seitsmenda osa tunnuslaul ning pühendus varalahkunud näitlejale Paul Walkerile:

Youtube'i kolmandal kohal on Ed Sheeran looga "Shape of You", mida on videokeskkonnas vaadatud üle kolme miljardi korra: