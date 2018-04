Tommy Cash annab suve alguses Pirita kloostri varemetes kontserdi

Räppar Tommy Cash esineb suvel Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Tegemist on artisti ainukese suvise soolokontserdiga kodumaal ning oodata on suurejoonelist erishowd.

Legendaarne ja šokeeriv räppar Tommy Cash, kes tuuritab parajasti Euroopas ning on suvel mitmete välismaiste festivalide lavalaudu vallutamas, naaseb kodupubliku ette, et Pirita jõe kaldal oma fänne kontserdiga rõõmustada.

"Valisime kontserdi asukohaks Pirita kloostri varemed, sest tehnilised võimalused endiste kloostriseinte vahel haakuvad meie sooviga luua kontserdile eriline atmosfäär," paljastas räppari mänedžer Anna-Lisa Himma kontserdi asukoha tagamaid. "Publikul on seekord oodata rohkem kogemust kuivõrd niisama kontserdielamust, samuti oli soov teha vabaõhukontsert," põhjendas ta.

Hiljuti uue singli "Pussy Money Weed" avaldanud Tommy Cash, kodanikunimega Tomas Tammemets ütles, et kodupubliku ees olemine on alati eriline ja mõnevõrra teistsugune kui välismaal ning täpsustab, et vastutus on justkui suurem.

Tommy Cash annab Pirita kloostri varemetes kontserdi 8. juunil.