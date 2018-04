Miss Raplamaa Anni Velks: mõtlesin, et nüüd on minu aeg

Nädalavahetusel selgitati välja järjekordne miss Raplamaa, kelleks sai 20-aastane sisekujundaja Anni Velks. Velks tõdes, et oleks saanud võistlusel osaleda juba kolm aastat tagasi, kuid tundis alles nüüd, et selleks on õige aeg.

"Eelmine aasta ma veel jälgisin jah. Kuigi ma mõtlesin eelmisel aastal ka selle peale, et võiks, aga siis oli kooliga kiire ja ei jõudnud," rääkis Velks "Vikerhommikus".

Sel korral liitus Velks võistlusega kohe, kui missivõistlust tutvustav video internetti jõudis. "Kohe, kui tuli video üles, et otsivad uusi kandidaate, siis ma mõtlesin, et

nüüd on minu aeg. Minult küsiti ka, et kuidas missid sinna lähevad, vanused

on 17-23, siis ma ütlesin, et sellel pole absoluutselt vahet, sa pead ise

tundma, millal on sinu õige aeg," rääkis ta.

Anni Velks sai miss Raplamaa tiitli laupäeval, esimeseks printsessiks nimetati Alondra Saar ja teiseks printsessiks Katrin Sillavere. "Väga hea tunne," võttis Velks kokku emotsioonid, mis valdasid teda siis, kui talle missikroon pähe asetati.

Oma võidu saavutas Velks sellega, et proovis läbi võistluse jääda iseendaks. "Ma ei ole keegi teine, teen täpselt seda, mida ma armastan ja olen see,

kes ma olen," põhjendas neiu, mis talle edu tõi.

Missivalimisi peab Velks justkui huvikooliks, sest kahe kuu jooksul käisid kandidaadid erinevates ettevõtetes ja said koolitusi erinevates valdkondades nagu bikiinivoor. Velksi sõnul on ennast ajaleheveergudel bikiinides näha harjumatu, aga samas ka hea tunne. "Kõik oli seda väärt, oleks võinud vabalt rohkem ka olla," rääkis neiu ajast, mille ta võistlusele pani.

Velks lisas, et missivalimiste jooksul on ta puutunud kokku ka negatiivsete kommentaaridega, sest missivõistlustesse suhtutakse tihti eelarvamusega. "Mulle otseselt ei ole keegi tulnud kirjutama, aga eks ikka kommentaarides on hästi palju. Aga seda ei tasu siis võtta tõepärast. Ikka on see, et Raplamaal on selline üritus, see on äge üritus. Need, kes teavad, need teavad. Ma arvan, et iga aastaga läheb suuremaks ja inimesed aina rohkem hakkavad aru saama, et see on tegelikult lahe. Inimesed, kes kommenteerivad, ilmselt on kadeduseuss sees," tõdes Velks.

Missvõistluste väliselt tegeleb Velks sisekujundusega ning lõpetas vastava eriala veebruaris. Missivõistluste võitu peab Velks pigem trumbiks. "Ma arvan, et see on ikka kasuks mulle, kedagi ei tohiks ära ehmatada. See peaks juurde andma palju, see näitab, et ma suudan, on julgust ja tahtmist," põhjendas ta.

Järgmise aasta jooksul tahab Velks esindada Raplat nii hästi, kui suudab.