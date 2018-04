Eestisse saabunud Kitaro kiitis Tallinna: logistika toimib ja kõik on puhas

Esmakordselt Eestis viibiva Kitaro giidideks olid festivali Orient ja Klaaspärlimäng korraldajad Tiina Jokinen ja helilooja Peeter Vähi, kes ütlesid, et Kitaro ei saanud tükk aega vaateplatvormidelt minema. "Küsisid fakte üle, imestasid, et kas tõesti on mõned linna majad ja tänavad nii vanad. Lauluväljak avaldas samuti suurt muljet koos sinna kuuluva ajalooga," kirjeldas Peeter Vähi ekskursiooni.

Just Venemaa tuurilt tulnud Jaapani üks tuntumaid muusikuid tõdes, et hotell ja toit on Moskvaga võrreldes parem. "Kogu logistika toimib. Kui auto lubati kella kaheksaks, siis täpselt nii ta ette sõitiski," mainis Kitaro, lisades samuti: "Te ei räägigi vene keelt ja teil on väga puhas."

Kitaro show algab Nordea kontserdimajas täna õhtul kell 19.00.