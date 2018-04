Pärnu juurtega ajakirjanik Piret Tali kirjutas oma sünnilinnast nostalgilise raamatu „Minu Pärnu. Suvitajaks saamine". Autor räägib, et nii nagu pealkiririgi ütleb, on tegemist tema subjektiivse Pärnu-kogemuse ja muljega ning kellegi teise Pärnu võib olla hoopis teistsugune.

"Ringvaates" olid külas Eesti eurotiimi juht Mart Normet ja Eesti Laul 2018 võitja Elina Nechayeva, kes rääkisid täpsemalt, miks on Nechayeva kleidiprojektsiooni maksumuseks 65 000 eurot ning kas see summa võib esinemisele kriipsu peale tõmmata.

