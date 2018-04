"Must panter" edestas USA-s "Titanicu" ja on edukate filmitabelis kolmas

"Must Panter" ("Black Panther") edestas 1997. aasta hitteose "Titanic" ning tõusis USA-s läbi aegade edukaimate filmide edetabelis kolmandale kohale.

Kuuenda aprilli seisuga oli režissöör Ryan Coogleri film teeninud 659,3 miljonit dollarit, ületades sellega "Titanicu" kassatulu, milleks on 659,5 miljonit dollarit, teatas Independent.

Edukaimate filmide edetabeli esimesel kohal on "Star Wars: Jõud tärkab", mis on teeninud 936,7 miljonit dollarit ja "Avatar", mille kassatulu on 760,5 miljonit dollarit.

"Must panter" on varem teeninud enim Twitteris säutsutud filmi tiitli ning oli esimene film, mida kinokeelu järel üle 35 aasta taas Saudi Araabias näha sai.

Eelmisel kuul ületas "Must panter" filmi "Tasujad" ("The Avengers") kassatulu, tõustes sellega edukaimaks kangelasfilmiks läbi aegade.

Üle maailma on "Must panter" teeninud 1,29 miljardit dollarit, olles sellega edukaimate filmide edetabeli kümnes.

"Must panter" on 2008. aastal sündinud Marveli Kinouniversumi 18. film, mille nimitegelane ilmus esmakordselt koomiksikülgedele juba 1966. aastal. Filmi peaosades on Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Oscari-võitja Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman ja paljud teised.