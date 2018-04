Kitaro elustab laval universumi ja Jaapani saarte loomisprotsessi

Pärnu juurtega ajakirjanik Piret Tali kirjutas oma sünnilinnast nostalgilise raamatu „Minu Pärnu. Suvitajaks saamine". Autor räägib, et nii nagu pealkiririgi ütleb, on tegemist tema subjektiivse Pärnu-kogemuse ja muljega ning kellegi teise Pärnu võib olla hoopis teistsugune.

Uue suurejoonelise showga "Kojiki and the Universe" Tallinna saabunud 16 Grammy auhinna nominent Kitaro pole pirtsakas esineja. Erinevalt paljudest pop- ja rokkstaaridest ei esitanud ta kontserdi korraldajatele nõudmisi hotellitoa ja voodi suuruse kohta. Lennujaamast hotelli sõiduks loobus ta vastu saadetud limusiinist ning eelistas sõita bussis koos oma tehnilise meeskonnaga.

