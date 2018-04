Heidy Tamme sai kurja fännikirja: kas teil tõesti raha pole, et osta pikem kleit endale?

55 aastat laval olnud naise pagasis on mitmeid naljakaid ja huvitavaid juhtumeid.

Algusaastail ansamblis Laine keeldus Heidy end laval liigutamast, kuna pidas end peamiselt lüürikuks. Praegu tunnistab ta, et on artist ja on õppinud lava ära täitma. "Elu on õpetanud artistiks," sõnas ta "Prillitoosile" antud intervjuus.

Aastakümneid tagasi saabus lauljatele postiga ka väga palju kirju. "Mul olid suured-suured-suured patakad," meenutas Heidy, et tagasisidet oli väga toredat, kuid sekka sattus ka kummalisemaid avaldusi. "Mulle kirjutati, et, Heidy Tamme, kas teil tõesti raha ei ole, et osta pikem kleit endale," naeris lauljanna ja selgitas, et tol ajal oli mini moes. "Nagu me ikka, noored artistid, olime natuke julgemad," lisas ta.

Heidy Tamme "Horoskoobis" aastal 1969 Autor: Heino Vilms