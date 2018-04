"Rakett 69" osaline Leonid soovib ülikooli astuda Inglismaal või USA-s

"Mul aju lihtsalt ei töötanud," selgitas Leonid saates "Hommik Anuga", miks kadus duellil tasakaal ning närvid võitu said.

Poiss tunnistas, et on päris kurb, et just temast ei saa tänavuse teadussaate võitjat.

"Käin koolis, räägin sõpradega, räägin perega," selgitas Leonid, kust tulevad tema teadmised. Eestis sündinud poiss on vene ja tatari päritolu ning valdab vabalt nii eesti, vene kui ka inglise keelt.

"Ma ei tea, kes minust saab," pole Leonid kindel, millise eluala kasuks ta tulevikus otsustab. Edasi tahaks ta õppima minna Inglismaale või USA-sse. Olümpiaadidel osalev noormees ütleb, et rahvusvahelistel olümpiaadidel on näha, millistesse koolidesse teiste riikide helgemad pead soovivad koonduda ning paraku pole need Tartu ega Tallinna omad.