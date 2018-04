EST-kontseptsiooni looja Peter Kentie toetab Elina kleidiideed Eurovisioonil

Pärnu juurtega ajakirjanik Piret Tali kirjutas oma sünnilinnast nostalgilise raamatu „Minu Pärnu. Suvitajaks saamine". Autor räägib, et nii nagu pealkiririgi ütleb, on tegemist tema subjektiivse Pärnu-kogemuse ja muljega ning kellegi teise Pärnu võib olla hoopis teistsugune.

Eesti Laulu finaalis nähtud kleidi projektsioon Eurovisioonil läheb maksma 65 000 eurot. Mart Normeti sõnul on Elina andekus ja siirus küll lavashow tähtsaim osa, kuid vau-efekti loob see koos võimsa visuaaliga.

Peter Kentie kommenteeris seda mõtet oma toetusavaldusega Eesti tänavusele valikule Eurovisioonil. "Elina jätab oma hääle ja olekuga suurepärase mulje. Suurima mõju avaldamiseks on aga tarvis kleiti koos projektsiooniga. Jah, see on ka riigi seisukohast hea viis enda reklaamimiseks ja turundamiseks. Kõrgtehnoloogia ja kõrgkultuur," arvas Kentie.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel