Auhinnatud "Suured väiksed valed" saab teise hooaja koos Meryl Streepiga

Tallinna üks enim turistide pildistatud objekt viimasel ajal on Hanna-Liina Võsa muusikalikooli erkroosa uks. Paraku on see ukse silmapaistev toon ebaseaduslik ning linn nõuav selle likvideerimist. ERR-i fotograaf käis kaameraga uurimas, milliseid ilmekaid, aga ka ilmetuid uksi vanalinnas näha saab.

A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Apr 5, 2018 at 11:00am PDT

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel