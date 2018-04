Meestearst Margus Punab suhete purunemisest: Eesti inimesed ei räägi omavahel

Meestearst Margus Punabi sõnul on Eesti meeste üheks suurimaks probleemiks asjaolu, et neil pole mitte kellegagi rääkida.

Punab rääkis saates "Hommik Anuga", et me oleme praegu üldisemas üleminekufaasis, kus soorollid pole enam nii kindlalt paigas. Maskuliinne, testosteroonil põhinev maailm on jäänud minevikku.

Ka bioloogilises mõttes on väga palju muutunud. "Me näeme väga kiiret bioloogiliste parameetrite muutust, näeme meessuguhormoonide muutust, näeme eelkõige spermatosoidide langust," selgitas Punab oma tähelepanekuid. "Näiteks spermide arv ühes seemnepurskes on täna vähemalt kaks korda madalam, kui see oli aastal 1940 keskmisel mehel."

Testosteroonitase kipub meestearsti hinnangul iga põlvkonnaga langema suisa paarkümmend protsenti. Eesti iibeprobleem Punabi arvates siiski meeste taga ei seisa. "Ühe Eesti keskmise mehe spermaga võiksime viljastada kõik sellel päeval ovuleerivad Eesti või isegi Euroopa naised ära." Samas on näiteks Taanis üle kümne protsendi lastest eostatud laboratoorseid meetodeid kasutades. Eestis on püsib see praegu kolme protsendi juures.

Punabi juurde jõuavad sageli pikka aega anaboolseid steroide tarvitanud mehed, kes nüüd mitmete tervisemuredega kimpus. Kõige rohkem on meestearsti juurde asja siiski partnerlussuhte probleemidega inimesed. "Vaimne vägivald perekonnas on tegelikult väga-väga tõsine probleem," sõnas ta.

Eesti suurimaks mureks suhete purunemisel on tema hinnangul asjaolu, et inimesed ei räägi omavahel. Tuleb rääkida oma muredest, probleemidest ja vajadustest. "Sotsiaalne võrgustik naistel ja meestel on ju täiesti erinev," selgitas Punab, kelle sõnul on naistel lähedaste turvavõrk märksa suurem. Vähemalt pooltel meestel pole aga mitte kellegagi rääkida.