Raasikul kogunetakse õhtuti keraamikat vormima

Kunstikeldri juhendaja Mait Eeriku rääkis "Maahommikule", et huvilisi on aastate jooksul palju, mõni käib lühemat, teine pikemat aega. Vastavalt sellele, kui täis kodus riiulid juba nõusid on, arvas ta ise muheledes.

"Ma võib-olla ei või piirkonnas varsti ringi liikuda. Saan meeste käest peksa lihtsalt - naisi enam kodus ei ole," naljatas Eerik. Naiste sõnul hindavad kodused nende käsitööd väga ning ootavad alati uusi kunstitöid.

"Mait on ülimalt positiivne," kiitsid keraamikahuvilised oma juhendajat, kes tegelikult hoopis Nukufilmis dekoraator-butafoori ametit peab. "Butafoori amet on see, et sa ei tee pärisasju, siin saad sa pärisasju teha," selgitas Eerik on vaba aja harrastust.

Raasiku kunstikeldris tegeletakse lisaks keraamikale veel ka siidimaali ja vitraažiga, lisaks korraldatakse ka teatrietendusi.