Alle-Saija talus tehakse põllutööde asemel hoopis teatrit

Tõsieluline tükk "Ja õunapuud õitsevad" räägib ühe pere loo eestlaste keerulisest ajaloost. Mängitakse seda Alle-Saija teatritalus alates märtsikuust ka laiemale publikule, mis tähendab, et trupil on kiired ajad. Lisaks etenduste andmisele tuleb ka paaril õhtul nädalas leida aega proovides käimiseks, et õppida suveks juba uusi tükke.

Kuna tegemist on külateatriga, tähendab see, et kõike tuleb ise teha. "Teeme kõike, mida parasjagu vaja on," rääkis teatritrupi eestvedaja Ingrid Ulst "Maahommikule", et vajadusel valmib ise nii soeng kui ka lava või kostüümid.

Tema sõnul teatripisik selline asi, millest kergesti lahti ei saa. Seetõttu on inimesed juba aastaid mitu korda nädalas kogunenud ühist asja vedama.

Alle-Saija teatriperre kuulub 22 liiget väga erinevatelt elualadelt. Koos on tehtud juba nii muusikatükke, draamat kui suvel proovitakse ka absurdikomöödiat.