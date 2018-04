Vennad Dufferid astuvad "Stranger Thingsi" plagiaadisüüdistuste vastu

Charlie Kessler väidab, et vendade loodud sari on liiga sarnane tema 2012. aastal loodud lühifilmile "Montauk", mis rääkis valitsuse salajastest katsetest.

Dufferitel seevastu on e-kirju ja dokumente aastast 2010, mis tõestavad, et tegemist on nende endi väljamõeldud looga, kirjutab Huffington Post.

Sel nädalal Los Angelesi kohtusse jõudnud süüdistuse kohaselt tegi Kessler 2014. aastal Dufferitele ettepaneku oma lühifilmi põhjal seriaal vändata, kuid ei saanud kunagi vastust. "Stranger Things" müüdi 2015. aastal Netflixile esialgse pealkirjaga "Montauk".

Vendadel on aga varuks tõendeid, mille kohaselt vahetasid nad juba kaheksa aastat tagasi e-kirju paranormaalse sündmustiku kohta, mille tegevus võiks toimuda 1980. aastatel Montauki külas.

Google'i dokumentidest selgub, et 2013. aastal on sarja avastseenid üksipulgi täpselt nii lahti kirjutatud, nagu seriaalis hiljem ka näha võis. Laste seltskond mängimas arvutimänge sõbra kodus, kuni üks neist rattaga ära läheb ning kaob seejärel "kummalisse maailma".



Dufferite advokaadi sõnul tõendab see, et Kessleril pole hittseriaaliga mingit seost.

"Stranger Thingsi" on saatnud märkimisväärne edu. Teist hooaja avaepisoodi vaatas esimese kolme päeva jooksul 15,8 miljonit inimest. Sarja kolmanda hooaja võtetega alustatakse sel kevadel, eetrisse peaks see jõudma 2019. aastal.