Vaata uuesti: konkurss "Klassikatähed" lõppes finalistide galaga

Viimse kohani väljamüüdud saalis esinesid koos ERSO ja dirigent Mihhail Gertsiga oboemängija Ingely Laiv, viiuldaja Johannes Põlda ja konkursi võitnud löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov.

Jagati uhkeid auhindu ning kontserdist tegid otseülekande Klassikaraadio ja ETV.

Juba neljandat hooaega toimunud "Klassikatähed" on rambivalgusesse toonud värvika rea noori talente, kelle edule elatakse kaasa üle kogu Eesti ja kaugemalgi. Varasemate hooaegade võitjad Marcel Johannes Kits, Katariina Maria Kits ja Sten Heinoja on oodatud esinejad nii väikestes maakohtades kui ka rahvusvahelisel lavadel. Mitmed teisedki - Heigo Rosin, Marten Altrov, Henri Zibo, Elina Netšajeva - on saanud tuule tiibadesse just "Klassikatähtede" sarjast.

Tänavuse võistluse parimaks tunnistatud 17-aastane Tanel-Eiko Novikov astub eelkäijate jälgedes. Tema tähegeen lõi särama juba esimestes saadetes.

Žürii kiitis Taneli musikaalsust ja rütmitunnet, suurepärast mängutehnikat, elegantsi ja lavalist vabadust ning julgeid ja leidlikke esinemiskavasid. Noort löökpillivirtuoosi saatis ka publiku poolehoid. See kokku tõigi talle konkursi peavõidu.

Uhkel "Klassikatähtede" galaõhtul pärjati noori virtuoose rohkete auhindadega, mis toetavad nende loovust ja edasist arengut, pakuvad esinemise ja enesetäiendamise võimalusi ning hoiavad äsjaavastatud andeid ka edaspidi Eesti muusikaavalikkuse pilgu all.

Eesti Kontserdilt peaauhind - rahaline preemia 3500 eurot ja kuni viis kontserti järgmisel hooajal Tanel-Eiko Novikovile;

Klassikaraadio auhind - stuudiokontsert fantaasiaküllaste esituste eest Tanel-Eiko Novikovile;

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auhind - õppe- või kontserdireis isikupärase loomingulise käekirjaga silma paistnud Sven-Sander Šestakovile;

Eesti Interpreetide Liidu eripreemia - kontsert Interpreetide Liidu Mustpeade maja kontserdisarjas särava lavalise sarmiga muusikule Ingely Laivile;

ERSO auhind orkestri hääletuse tulemusena küpse esinemise ja suurepärase koostöö eest Ingely Laivile;

Vanemuise auhind - esinemine solistina Vanemuise Sümfooniaorkestri traditsioonilisel Kassitoome suvekontserdil 29. juulil 2018 - Linda-Anette Vertele;

MustonenFesti auhind - esinemiskutse 2019.a. veebruaris toimuvale rahvusvahelisele festivalile MustonenFest Tallinn - Tel Aviv - Tanel-Eiko Novikovile ja Sven-Sander Šestakovile;

Eesti Rahvusringhäälingu auhind - osalemine Eurovisiooni noorte muusikute võistlusel "Klassika-Eurovisioon 2018" Edinburghis Tanel-Eiko Novikovile.

Muusikute edasine käekäik sõltub neist endist. Esinemiskutseid tuleb uksest ja aknast. "Klassikatähede" finalistid lähevad esimesele kontsertreisile juba maikuus - sarjas "Klassikaraadio tuleb külla" esinetakse kooliõpilastele Järva- ja Pärnumaal. Eesti Rahvusringhääling jälgib tähtede tegemisi hoole ja armastusega.

Saatesari valmis Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös.