Fotod: Aseris tähistati ülemaailmset lauatennisepäeva

Lauatennise entusiasti Pekka Laidineni sõnul on lauatennis hea hobi, sest lisaks sellele, et see ei nõua suuri väljaminekuid, on ala jõukohane igas eas harrastajatele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nii kaua kui vähegi jalad kannavad. Isegi kui ei kanna, siis saab ratastoolis teha. Selles suhtes on see ainulaadne spordiala, et seda saab teha niikaua, kuni silmad lahti on," ütles Laidinen.

Auto- ja motospordi ning suusatamise taustaga vallavanemale Einar Vallbaumile osutus pinksipall liiga väikeseks. Vallajuhi sõnul on tähtis, et lastel oleks võimalus spordiga tegeleda.

"See on väga oluline, sest need, kes on spordi juures, ei lõhu meie aknaid, need pole meie bussijaamas ja ei satu pulbri õnge," ütles ta.

Endine tippmängija Glafira Nagel pani ka oma lapse lauatennisetrenni.

"Kuna ma olen ka ise treenerina välismaal töötanud, siis ma näen laste pealt, kui hea pinks laste arengule on. See on väga hea koordinatsiooniks, füüsiliselt on trenn väga hea ning muidugi on oluline ka hea seltskond, mis siin lastel on," selgitas ta.

Kokku tähistati neljandat ülemaailmset lauatennisepäeva ligi sajas riigis.