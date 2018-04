Bondi-tüdruk Michelle Yeoh: on väga uhke olla seotud sellise uskumatu pärandiga

Õigupoolest on Michelle Yeoh muidugi palju rohkem kui tavaline Bonditüdruk, kelle roll on salaagenti armunud pilgul vaadata ja "Oh James" õhata. Michelle'i näitlejakarjäär sai alguse Hong-Kongi action-filmides, kus ta oli kuulus selle poolest, et tegi oma kaskadööritrikid ise. Ja see karjäär jätkub tänaseni, kokku on ta teinud üle 50 filmi- ja telerolli. Tema kihlatu on endine Ferrari boss Jean Todt, kes alates 2009. aastast juba rahvusvahelist autoliitu ning kellega koos filmitäht Eestisse saabuski.

Hannes Hermakülale antud eksklusiivintervjuus kinnitas Yeoh, et ta on väga õnnelik, et inimesed tunnevad teda põhiliselt Bonditüdrukuna. "Kujutage ette, olla seotud sellise uskumatu pärandiga, olen väga uhke," sõnas ta ja kinnitas, et see oli ilus aeg. "Mis oleks põnevam kui olla käeraudadega James Bondi küljes!"

"Mõtlesin, et kui olen füüsiliselt selleks võimeline, miks jätta siis see lõbu kellelegi teisele," selgitas ta, miks on otsustanud kõik kaskatööritrikid ise teha. "Kõik sõltub treenitusest ja füüsilisest suutlikkusest," tõdes ta ja kinnitas, et ei soovita seda treenimata inimestele. "Mul on olnud parimad õpetajad, kaskadöörid ja trikikordinaatorid."

"Kõik filmid ja sarjad, milles olen osalenud, on olnud minu valik, ma polnud sunnitud, vaid valisin," kinnitas Yeoh ega suutnud valida oma lemmikrolli. "Mingis mõttes on kõik rollid erilised."