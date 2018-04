Värskel näitusel "Eesti oma sinine" saab näha looduslike vahenditega värvitud moodi

Piret Puppart kinnitas "Ringvaates", et loomulikult on ka lihtsamaid vahendeid, kuidas riideid värvida, aga need meetodid on hakanud meile kurjalt kätte maksma. "Oleks armas minna üks samm tagasi ja vaadata moeloomet talupoja pilgu läbi, sest nii oligi, koguti seda värvi loodusest," sõnas ta ja kinnitas, et tausta on taimedega värvimise kohta palju olemas, aga nad proovisid viia tulevast moepõlvkonda isetegemisele lähemale.

"Eesmärk polnud olla klassikaliselt sinine, vaid näha selle sinise sees ka spektri ühte ja teist külge," mainis Puppar ja nentis, et värv sõltub alati ka sellest, mida sinna taimedele juurde panna. "Sa pead ikka soola ja äädikaga aitama, et see värv kinni jääks."

"Katsetusi oli meeletult palju, et saada see õige tulemus kätte," ütles moetudeng Hannes Rüütel ja tõi välja, et näitusel on väljas 160 näidist, kuigi proove oli tegelikult palju rohkem.