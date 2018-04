Elina Nechayeva: see kleit oleks ainus lahendus

"Selle kleidi tootmine ei ole üldse nii kallis, pigem mängivad seal rolli kõik need projektorid, nende rent, kõik see tööjõud, mis seal taga on," sõnas Elina Nechayeva "Ringvaates" ja lisas, et see on suur projekt. "Eurovisioon on ilus laulukonkurss, aga samas on see konkurss, kus riigid näitavad, kui ägedad nad on, kui hästi nad suudavad end presenteerida," nentis ta ja mainis, et seda võib pidada ka riigi reklaamiprojektiks.

Nechayeva sõnul sobib projektsioon selle kleidiga suurepäraselt kokku. "Samamoodi nagu selle looga, klassikaline vokaal ja elektrooniline muusika, super sümbioos," kinnitas ta ja lisas, et just kleit tõstab selle loo eriliseks. "Tahaksin keskenduda ettevalmistusele, oma jõu kontsetreerimisele, sest rahvas ju nii hääletas ja hoidis mulle pöialt, tahaks anda seda armastust tagasi ja teha heameelt nii-öelda valijatele, aga peame tegelema sellise teemaga, see kurvastab."

"Ma loodan, et kõik läheb hästi ja ma suudan end seal laval maksimaalselt teostada," mainis Nechayeva ja lisas, et rahvusvahelisel pressil on väga suur huvi selle laulu ning Eesti vastu. "See kleit oleks ainus lahendus."

Mart Normet selgitas, et spetsiaalsed projektorid renditakse kuueks nädalaks. "Oleme suhelnud erinevate ministrite, EAS'i ning isegi e-residentsuse programmiga, et lihtsalt äkki on võimalik leida riigi maine turundamise raha, sest Elina on selgelt üks favoriite," nentis Normet ja lisas, et kaalul on väga palju. "Me käisime täna proovi tegemas ning see uus graafika, mida sinna peale kuvatakse, on ikkagi teisest klassist, sellega me töötame, me ei saa visata püssi põõsasse."

"Tegelikult oleme me Elina elukaaslasega olnud pidevas dialoogis eelarve teemadel ning see panus on ikkagi viiekohaline number, me ei räägi ainult lavaprojektsioonist, me peame silmas ka kõiki Elina riideid, kogu komplekti," sõnas ta ja rõhutas, et tegemist ei ole pereprojektiga. "See on Eesti rahva esindamine ning siin on võimalik näidata end kihvti lauluriigina."

Normet sõnas, et mõtteid võib olla igasuguseid peas, aga ei saa minna kellegi rahakoti kallale. "Küsimus on selles, kas tekib kusagilt mingit reaalselt jõulist mõtet, sest see summa ei ole väike," lisas ta ja tõdes, et tunne on siiski väga hea.