Euroopa filmiakadeemia noore publiku auhind ootab žüriiliikmeid

Seni paljuski ainult noortežürii liikmetele näidatud filmid on sellest aastast kättesaadavad ka laiemale publikule VOD platvormidel üle Euroopa. Samuti on käimas projekt, mille raames saavad noortele Euroopa filmihuvilistele kättesaadavaks ka eelmistel aastatel EFA noore publiku auhinnale kandideerinud filmid.

EFA Noore Publiku Auhinna žüriisse on oodatud osalema 12-14-aastased noored. Filmipäev toimub pühapäeval, 6. mail Tallinna kinos Artis kell 10 - 18. Kõik filmid linastuvad originaalkeeles, eestikeelsete subtiitritega. Žüriiliikmed peavad kinos kohal olema kogu päeva ja vaatama ära kõik kolm filmi. Filmide vaheaegadel toimuvad otselülitused teistesse Euroopa linnadesse, kus täpselt samasugused žüriid oma tööd teevad. Filmidele järgnevad arutelud, mida viib läbi Just Filmi juht Mikk Granström. Žürii töös osalemiseks tuleb oma soovist teada anda aaadressil noorpublik@kinobuss.ee.

Kogu Euroopas (kaasa arvatud Austraalias) kogunevad noored filmihuvilised üheks päevaks kinosaalidesse, et samaaegselt vaadata ära kolm Euroopa noortefilmi, mille on välja valinud laste- ja noortefilmide festivalide korraldajatest koosnev žürii.

