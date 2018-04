Netflix toob ekraanile uute osatäitjatega kunagise hittsarja "Sabrina, teismeline nõid"

Kunagises kultussarjas kehastas peaosa Melissa Joan Hart, aasta lõpul välja tulevas uusversioonis astub pearollis üles Kiernan Shipka, kirjutab BBC.

Sarja stenarist Roberto Aguirre Sacasa on juba sotsiaalmeediasse postitanud ka esimesed pildid värskest seriaalist, mis kannab nime "The Chilling Adventures of Sabrina".

Well, it’s out there. A 1st look at Harvey and Sabrina from the “Chilling Adventures of #Sabrina.” ADORBS, right? pic.twitter.com/9n8cznpv2c