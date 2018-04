Normet Eesti etteaste maksumusest Eurovisioonil: töötame, et Eesti läheks sel aastal ajalukku

Eesti eurotiimi juht Mart Normet avaldas, et Elina Nechayeva kleidi projektsioon Eurovisioonil läheb maksma 65 000 eurot. Normeti rõhutas, et Elina andekus ja siirus on lavashow tähtsaim osa, aga vau-efekti loob see koos võimsa visuaaliga.

"Töötame selle nimel, et Eesti läheks sel aastal uhkelt Eurovisiooni ajalukku," rääkis Normet ERR Menule.

Normet on varem rääkinud, et Eesti eurotiimi prioriteet on tuua lavaline number eurolavale sellisena nagu see Eestis esitatud sai, sest kui midagi teha, siis väga hästi. "Nii nagu Eesti Laul on üks rahvusvaheliselt tunnustatumaid Eurovisiooni eelvoore, nii ka meie laul, mille rahvas välja valis," selgitas Normet.

Ta lisas, et "La Forza" on juba täna selge võitja. "Sedavõrd palju rahvusvahelist tähelepanu ja kiitust pole ammu ükski Eesti laul saanud. Elina Nechayeva on suurepärane visiitkaart kogu Eestile, meile kõigile," põhjendas Normet, miks Eesti lavaline etteaste on nii suurejooneliselt ette võetud.

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Portugali pealinnas Lissabonis. Eesti esindaja Elina Nechayeva astub looga "La forza" eurolavale esimeses poolfinaalis üheksandana.