17-aastane luuletaja, arthop-artist ning produtsent Eik tõusis meediapilti umbes kolm aastat tagasi, kui meisterdas vaid 14-aastaselt ühiskonnakriitilisi laule ja muusikavideoid. Nüüd on artist juba mitmendat korda Tallinn Music Weekil.

"Tööharjumisi ma ei oska öelda, kas olen muutnud, aga ma ütlen, et see areng on pidev ja ma ei tunne seda Eiki, kes oli neli aastat tagasi, kohe kindlasti ära enam. Ma olen hoopis teiseks inimeseks vahepeal muutunud," tõdes noor räppar Raadio 2 hommikuprogrammis.

Eik lisas, et neli aastat tagasi tegi ta muusikat pigem naljaga pooleks ja siis, kui tuju tuli. "Praegu on samamoodi, inspiratsioon tuleb siis, kui ta tuleb, aga ma võtan seda natukene rohkem tööna ja tõsisemalt. Enne oli nii, et joonistad plaadikujunduse markeriga ise valmis ja müüd siis sõpradele plaadikesi," meenutas räppar.

Oma lühikese karjääri jooksul on Eik jõudnud esineda Intsikurmul, Eesti Hiphop festivalil, Acoussion Live'il, arvamusfestivalil, Stencibilityl, Jazzkaarel ning soojendanud artiste nagu Rejjie Snow ning Ziggy Wild, võitnud Noortebändi konkursil eriauhinna ning ilmutanud kaks albumit "äratuskell" ja "uinak". Nendele on käesoleva aastanumbri sees järgnemas kogumik nimega "unerohi".

Täna õhtul annab Eik kontserdi Raadio 2 laval Von Krahlis, kuid enne seda andis noor räppar R2 hommikuprogrammis live-kontserdi.