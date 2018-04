"Meediatund" võtab luubi alla ajakirjanduse ja võimu

Tänane "Meediatund" arutleb, millised on ajakirjanduse ja võimu suhted Eestis.

Ajakirjanduse üks oluline ülesanne on hoida silma peal, kuidas võimu teostatakse. Kui ajakirjanduse ja võimu suhted on liiga head või vastupidi, liiga teravad, ei saa ajakirjanduse abiga kätte selget pilti. Saates on meediaasjatundja Tiit Hennoste.

"Meediatunni" teises pooles räägib ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ERRi plaanidest järgmistel aastatel. Uue juhatuse käe all on valminud arengukava järgmiseks neljaks aastaks. Kus on rõhud? Mis hakkab toimuma?

Kuulajate arvamused on oodatud aadressil meediatund@err.ee või telefonil 611 4117. Saadet juhib ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.

"Meediatund" on Vikerraadio eetris 6. aprillil kell 14.05 (kordus kell 19.05).