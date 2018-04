Kristel Aaslaid kriitikast: jah, mul on suu viltu, kas lähen nüüd Koreasse operatsioonile

Rand ja Aaslaid ütlesid, et proovivad oma tegevusega külvata mõtlemist, et naised võiksid rohkem kokku hoida. "Ärme ole konkurentsis omavahel, vaid teeme koos asju. Meil on plaanis teha ka koos teiste Eesti naismuusikutega koostööd, kui nad vähegi tahavad teha koos," avaldasid lauljatarid oma plaanid Raadio 2 saates "Agenda".

Oma muusika ja tegevusega tahavad Öed anda märku, et omavahelist õelust võiks olla vähem. "Kuskil on keegi naine, kes mõtleb halvasti või ütleb halvasti. Selline hindamine ja pilgu saatmine on ühiskonnas nii sees," rääkis Aaslaid.

"Vaevalt, et sa olümpiavõitmisega tegeled elus, et sul on aega kirjutada selliseid kommentaare."

Tuuli Rand lisas, et kriitikat on viimastel aastatel üha rohkem. "Ma kõrvaltvaatajana olen näinud, kuidas see, mida on netis kommenteeritud, mõjub Kristelile väga halvasti selles mõttes, et sa oled olnud kurb sellepärast," rääkis Rand ja lisas, et pole ise kunagi elus kommenteerinud ühtegi artiklit.

Aaslaid usub, et internet annab inimestele võimaluse ennast anonüümselt maha laadida. "Vaevalt, et sa olümpiavõitmisega tegeled elus, et sul on aega kirjutada selliseid kommentaare. Ilmselt siis on aega ja tuleks võib-olla see aeg kuskile mujale panna. Eks see negatiivne hoiak ja negatiivsed sõnad on väga tihedalt seotud sellega, et see on kõigile kättesaadav, kõik on anonüümsed," põhjendas Aaslaid.

Ta lisas, et internetikommentaarium annab võimaluse puistada valimatult sõnu. "Ma arvan, et see on anonüümne võim, mis läheb inimestele pähe. Võib-olla nad ei ütleks kunagi päris elus seda, võib-olla ta isegi ei mõtleks seda, aga tal oli halb päev ja ta näeb, et kellelgi teisel oli väga hea päev ja sellest on uudis tehtud. Ta peab kuidagi halba tuju tõstma ja see tundub ainuke väljapääs," selgitas Aaslaid.

Lauljatar lisas, et püüab ise internetikommentaare mitte lugeda ning nüüdseks teevad õelad märkused pigem nalja. "Mulle on väga palju tulnud sellises stiilis, et miks see inimene igal pool on, ta on nii kole. Ühesõnaga, ma peaks kivi alla tagasi minema, sest minusuguse välimusega inimene ei tohiks üldse kuskil figureerida," avaldas Aaslaid.

Laulja lisas, et alguses võttis see vaiba alt, siis hakkas ta mõtlema, et mis ta ikka teha saab. "Jah, mul on suu viltu, kas ma lähen nüüd Koreasse operatsioonile, sest seal nad vist tegelevad sellega? Või mis ma teen siis nüüd, kuhu ma lähen oma labidanägu siis parandama, ma ei saa midagi teha. Ma mõtlen siis, et mul on kodus Mattias, talle ikka meeldib," naeris Aaslaid, viidates oma koomikust elukaaslasele Mattias Naanile.

Aaslaid lisas, et talle on ka päriselus ilma põhjuseta halvasti öeldud. "Mulle on näkku öeldud Järve keskuses, kus ma jalutasin rahulikult üksinda, üks mees tuli mulle vastu, et sa oled ju veel koledam, kui seal telekas. Ma ütlesin: "aitäh sulle"," meenutas Aaslaid, kes usub, et vastusolvamine ei tee midagi paremaks.

Tuuli Rannale meenus seik, kuidas ta oli Tartu Kaubamajas õhtujuht ja üks vanem naisterahvas tuli temaga pahandama, sest laulis inglise keeles. "See ikka sinu tuju rikub ära küll. Miks ma ei või siis inglise keeles laulda," ütles Rand.

Ahistamisest läbi huumori

Öed räägivad ühiskonna probleemidest ka oma muusikas. Oma esimeses singlis "Ära käpi mind" laulsid Rand ja Aaslaid ahistamisest.

"Kui me stuudiosse läksime, siis me rääkisime sellest teemast ja pärast seda need sõnad väga lihtsalt tulidki. Kuna see lugu ei ole nii hullult tõsine lugu, vaid läbi pisikese huumoriprisma ja tegemist ei ole kindlasti sellega, et mehed ei tohi naistele läheneda, vaid viisakalt saab ka asju aetud," selgitasid muusikud loo tagamaid.

Mõlemad lauljatarid tunnistasid, et on ahistamisega ka ise kokku puutunud. "Ikka oleme me ka tundnud neid asju, eriti peol olles, kus härrad on võib-olla natuke rohkem alkoholi tarbinud, kui oleks võinud. Ja see käperdav viis on ikkagi suhteliselt ebamugav, ütleme nõnda. Eks siin on ikka päriseluainet ka loosse sisse pandud," avaldas Rand.

"Tegemist ei ole kindlasti sellega, et mehed ei tohi naistele läheneda, vaid viisakalt saab ka asju aetud."

Aaslaid lisas, et omavahelist suhtlemist tuleks õpetada juba maast madalast. "Mulle kirjutas üks sõber pärast selle loo avaldamist, kus ta oli saanud ise peksa sellepärast, et ta oli julgenud öelda, et neidudele ei meeldi, kui te neid katsute. Ta oli peksa saanud ja kiiresti minema läinud sealt," tõdes Aaslaid.

Ödedel on aga valmis juba uus singel, mis räägib neist endist kui maatüdrukutest. "Järgmine singel nii sotsiaalsetele asjadele valgust ei heida. Ta on lihtsalt lõbus. Meie põhiline siht on see, et meil oleks lõbus ja asi oleks väikese huumoritwistiga tehtud," selgitasid lauljad.