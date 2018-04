Lepatriinu uue loomingu tuules: olen deliiriumis ja ei jõua kõike hoomata

Lauljatar Lepatriinu ehk Triinu Paomets avaldas uue videosingli "Coffee Break" ning tõdes, et uue materjali ettevalmistamine on talle palju ärevust valmistanud.

"Kõike on väga palju. Ma olen natukene deliiriumis hetkel, ei oska veel kõike hoomata. Muidugi ma olen väga õnnelik, et asjad on väljas ja nad on jõudnud siia punkti, mida ma olen juba mõnda aega soovinud, et nad jõuaksid," tõdes Lepatriinu ETV2 saates "Eesti TOP 7".

"Coffee Break" on lugu tänapäeva ühiskonnast, mis Lepatriinu arvates on liiga pinnapealseks muutunud. "Mu loo point oligi see, et kui sa teedki mingi meigi, mis on üle võlli või siis just ei tee mitte midagi, siis paljud inimesed tänava peal või kuskil tunnevad vajadust seda kommenteerida. Lõppkokkuvõttes see ei ole üldse oluline, kõik peaksid pöörama tähelepanu sisu peale, mitte sellele, mis välisfassaadil näib," rääkis Lepatriinu, mis ajendas teda lugu kirjutama.

Koostöös Aarto Hiiemaaga avaldas Lepatriinu "Coffee Breakile" ka muusikavideo. "Und väga ei saanud nautida, aga loodetavasti see ka enam kaugel ei ole, kui see uneluksus saab ka ära proovitud jälle," naeris artist.

Lisaks uutele lugudele meisterdab Lepatriinu kümne looga albumit "Treehouse", mis peaks ilmuma sügise alguses. "Senikaua peab leidma viise, kuidas olla vägagi ise pildis, nii et mind on näha kindlasti ja siis saab juba täispika plaadi ka üks hetk," lubas lauljatar.

Oma tugevuseks artistina peab Lepatriinu omapärast isiksust ja häält. "Mind teebki eriliseks mina, minu karakter. Minu arust on ülioluline, kui sa kuuled raadiost laulu, siis sa juba hääle ja tämbri järgi tunned ära, kes see esitaja on," rääkis ta.

Lepatriinut saab näha ja kuulda juba sel nädalal Tallinn Music Weeki raames 6. aprillil Von Kralis ning 7. aprillil Stella Soomlais Studios.