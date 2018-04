Mait Maltise poeg plaanib korraldada suurejoonelise Queeni tribüütkontserdi

Westholmi gümnaasiumi 10. klassi õpilane Margo Maltis kogub Hooandjas raha, et korraldada Queeni tribüütkontsert. "Ringvaates" selgitas ta täpsemalt, kust tal selline plaan on tulnud.

"Põhjus on see, et gümnaasiumis peab igaüks tegema uurimistöö või praktilise töö, et kool lõpetada, ja kuna ma olen pikalt Queeni fännanud, siis ma mõtlesin, et väga äge oleks nüüd asi suurelt ette võtta," ütles Margo Maltis, kellel on plaanis korraldada Rock Cafes suur Queeni tribüütkontsert. "Eks me pingutame selle nimel, et saaks ikkagi täismaja."

Margo Maltise isa on laulja Mait Maltis, kes kiitis oma poja idee heaks. "Tema on nelikümmend aastat laval olnud, tal selle koha pealt kogemust on, seega kui juba temale sobib, siis küll Eesti rahvas kannatab ka seda," ütles Margo.

"Kui süda tõmbab sinnapoole, kui ikkagi on see tahtmine rahvale meelelahutust pakkuda ja anda endast maksimum, siis pole midagi teha," nentis ta ja sõnas, et Queeni tribüütbänd on neil suures osas koos, aga veel on vaja leida taustalauljad. "Eesmärk on tuua rahvani Queeni parimad hitid koos teiste noorte Eesti muusikutega, kes on tulnud Noortebändi konkursilt."

"Ringvaates" tuli esitusele Queeni lugu "I Want It All":