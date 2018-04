"Ringvaade" uuris, kuidas saab kuppelkasvuhoonest kuppelsaun

"Algul tegime ainult kuppelkasvuhooneid, aga Eesti turg on nendest juba üleküllastunud," ütles kuppelsaunameister Peeter Zolotov "Ringvaates" ja selgitas, et just seetõttu tuligi mõte leida mingeid uusi lahendusi. "Praegu on meil olemas tünnisaun ja selline istumiskoht, aga varsti peaks tulema ka leilisaun."

Tünnisauna kupli alla paigutamise mõte tuli Zolotovi sõnul just ilmastiku tõttu. "Õues on külm, tuul puhub, vihma sajab, aga sees ei puhu tuul ega ole vihma," sõnas ta ja tõi välja, et esmakordselt tõid nad kuppelsauna välja Noarootsi saunarallil. "Peaaegu 200 inimest käis sealt päeva jooksul läbi ja kõik olid väga rahul."